為推動延宕已久的菸害防制法修法，台灣拒菸聯盟一直積極尋求各黨團的支持與提案，今終獲國民黨黨團主動聯繫惠允協助提案「禁止新型菸品」民團版。台灣拒菸聯盟強調兩大訴求：《菸害防制法》已15年未修，政府與立法院責無旁貸在此會期完成修法，並針對台灣從未開放的電子煙及加熱菸採「雙禁」政策。

今年1月，行政院定調「一開一禁」，意即開放加熱菸、禁止電子煙，並將《菸害防制法》修法條文送入立法院，民團仍不放棄，隨即寫信給所有委員，強調「勿讓下一代成為新癮害世代」懇請提案，國民黨黨團主動聯繫，惠允協助提案「禁止新型菸品」民團版。

台灣拒菸聯盟的《菸害防制法》修正草案版本內容跟政院版主要有四大不同：禁止現在與未來所有的新型菸品、菸品容器印製85％警圖並採素面包裝、無菸環境-夜店酒吧全禁菸、符合世衛組織（WHO）FCTC 5.3條精神，禁止菸商干擾菸害防制政策。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，台灣拒菸聯盟與行政院版本最大的分歧在於對新型菸品的管制，政府從起初「雙禁」變為「一開一禁」，提出的理由竟是「加熱菸因被WHO宣告是菸品，國內會仿效美國食品藥物管理局（FDA）審查機制進行健康風險評估」。

林清麗駁斥，WHO雖然將加熱菸歸類為菸草產品，但主張可以依國家法律禁止使用，而不是政府解讀的要開放但嚴管，「菸害怎麼用健康風險評估呢？只要吸菸就有害，沒有所謂的減害！加熱菸若通過健康風險評估，不就等同政府為菸商的菸品背書？」

全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示，傳統紙菸有菸臭味、周遭烏煙瘴氣，大家多能有所警覺，如今菸商將加熱菸包裝成「潮物」，載具外觀製作酷炫，宛如智慧型手機般精美，高質感的外表及菸商的誤導與宣傳，足以吸引與誘惑年輕人，尼古丁的成癮很難擺脫，加上對健康的危害，「政府與立法院的把關不能只做一半！」

董氏基金會終身義工陳淑麗補充，菸商透過各種媒介誤導電子煙、加熱菸可以減害、幫助戒菸，但其實一樣有毒、一樣會成癮、一樣有二手三手菸的危害，如果不全面禁止，店面一樣可以私下交易，網路上更是大漏洞，年輕人甚至孩子們都可以輕易買到新型菸品。目前開放成人使用新型菸品的先進國家，都導致青少年濫用問題，爾後再多的亡羊補牢都是無效的，菸害防制政策要一次到位，孩子的健康不能等。

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