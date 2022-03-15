先前據說由於華府制裁莫斯科侵略烏克蘭 俄方拒絕載美國太空人返回地球

美國國家航太總署（NASA）周一說，美國太空人范德海（Mark Vande Hei）本月稍後會如原先所計畫的，搭乘俄羅斯聯合號（Soyuz）太空船從國際太空站返回地球。

據CNN新聞網14日報導，NASA並重申，儘管俄烏地緣政治緊張變本加厲，但他們仍和俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）密切合作。

范德海是在2021 年 4 月登上國際太空站，預定在3月30日開始返回地球。此外，他會按照慣例，降落在哈薩克。不過，NASA官員並未提及，等范德海降落地球後，接他返美的計畫是否有任何重大改變。

范德海（Mark Vande Hei）創下美國太空人在國際太空站停留最久的紀錄

儘管俄羅斯因為侵略烏克蘭，受到美國嚴厲制裁，但NASA國際太空站（ISS）計畫負責人蒙塔巴諾（Joel Montalbano）說，NASA和俄羅斯聯邦太空總署在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）的聯合行動仍順利進行。他並強調：「我可以肯定地告訴各位，馬克（范德海）會回家。」

而先前俄羅斯聯邦太空總署署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）砲火四射，數度針對美國，在社群媒體上發表措辭激烈的貼文，似乎在威脅俄羅斯太空人會丟包，把范德海遺棄在太空。