第4屆桃園國際風箏將於26、27日登場，主打「鯨奇之旅」，有逾30隻鯨魚風箏在中庄景觀土丘上空大會師。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

第4屆桃園國際風箏將於26、27日登場，主打「鯨奇之旅」，有逾30隻鯨魚風箏在中庄景觀土丘上空大會師。（觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真）

每年10月登場的桃園國際風箏節，去年因疫情停辦，觀旅局搭配水務局大嵙崁親水園區景觀工程完工，將於26、27日首度於春天登場，主打「鯨奇之旅」，除有來自紐西蘭、長達17公尺的抹香鯨，還有逾30隻鯨魚風箏在中庄景觀土丘上空大會師，更因應全新場域，舉辦春季野餐趣，體驗邊看風箏邊野餐的樂趣。

觀旅局長楊勝評說，中庄調整池景觀土丘位處大漢溪河口，地形平坦寬闊無障礙物或高壓電塔，加上10月東北季風強勁且穩定持續，初學者也能輕鬆放飛，但去年因疫情嚴峻停辦，第4屆桃園國際風箏節特別延到風向穩定的3月底，搭配8公尺高的滑草公園落成啟用，邀請親子一同體驗全新的休憩空間。

楊勝評說，今年春季的桃園風箏節，邀請30隻鯨魚風箏，在26、27日「游」進大溪中庄土丘天空，上演大翅鯨、鯨鯊、虎鯨等鯨群齊飛的「鯨奇之旅」，其中17公尺抹香鯨、16公尺大翅鯨首度從紐西蘭搭機來台展演，另外海洋系列的水母、墨魚、章魚、魟魚等風箏也會一同在空中較勁。

楊勝評說，配合大嵙崁親水園區景觀工程落成啟用，整個全新場域宛如高爾夫球果嶺，今年特別將自由放飛區拉回土丘上，以時段管制方式，在特技風箏未表演時開放民眾自由放飛，讓參與民眾在大草坪邊野餐、邊感受抬頭就是滿天風箏翱翔的精彩畫面。

觀旅局也開發應景的海洋風箏野餐墊免費送，限量200組分梯於網路上開放民眾報名，14日18時開放第一梯次報名，10分鐘內即秒殺，21日18時再開放第二梯次報名，歡迎民眾預約。