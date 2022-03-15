長榮(2603)召開重大訊息記者會，宣布現金減資，減資幅度為60％，減資金額317.46億元，消除股數約31.75億股，每股將退還股東現金6元，減資後實收資本額將調整至211.64億元。同時，公布去年盈餘分配案，將配發每股現金股利18元，加上每股6元的現金減資，合計每股將配發24元，以去年每股盈餘45.57元計算，配發率約為52.67％。假若今年獲利與去年相同，以減資後股本計算，每股盈餘將達112.96元。

貨櫃航運景氣因塞港、缺工、歐美補庫存等因素，市場運能供不應求，2021年運價仍持續攀升，且維持高檔，加上長榮海運有新船投入營運，挹注成長動能。

總計長榮2021年營收4894.07億元，年增136.34％，營業毛利3019.34億元，毛利率達61.69％，營業利益2848.62億元，歸屬於母公司業主淨利2390.15億元，年增880.98％，每股盈餘45.57元，營收及獲利均創新高，每股淨值躍升至61.76元。

長榮累積保留盈餘達2593億元，營運資金則上升至1740億元，負債比率亦大幅下降至41.52％，公司整體財務結構強健、現金流量充沛。展望2022年，前兩月累計營收已達1121億元，年增93％，整體營運展望向好，本次減資不會影響未來各項投資計畫。

長榮陸續訂購1.5萬TEU船舶20艘、2.4萬TEU船舶10艘，今天董事會更通過加訂3艘2.4萬TEU船舶，續為未來營運增添動能；長榮海運目前船隊運能全球第七，共201艘船舶，安裝脫硫塔運能佔比達75％，待交新船(含長租船)尚有61艘，未來整體營運規模仍可望持續上升；同時，長榮海運更進一步擴大於母港高雄港的投資，向台灣港務公司高雄港分公司租用高雄港洲際貨櫃中心(七櫃)五座碼頭，租期長達50年，後續將投入最新型碼頭裝卸機具與設備打造全新智慧型碼頭，積極提升高雄母港的競爭力以維繫海運樞紐的地位。