俄羅斯遭國際制裁導致盧布大幅貶值，市場盛傳俄國中央銀行可能出售持有的黃金來獲取外匯，國際貨幣基金（IMF）的統計顯示，截至2022年1月，俄羅斯持有黃金約為2300噸，按目前行情計算價值約1500億美元，美國金融機構高層官員指其中95%應該存放在莫斯科。

《日經中文》報導，俄羅斯進攻烏克蘭，美歐日等國決定凍結俄羅斯央行的外匯資産，但因俄羅斯央行持有的黃金悉數存放在本國境內，所以央行還可以動用這筆寶貴的資產。

不過，俄羅斯想賣黃金恐怕得降價才能脫手，高盛在3月4日發布的報告中估算，俄羅斯如果想賣黃金，每100噸可能必須折價1.5%，若一次出清，折價幅度將高達35%。不過俄羅斯已被踢出美元結算網，在倫敦等主要現貨市場交易的管道被切斷，可能的途徑是未參與國際制裁的中國上海黃金市場和未參與制裁的央行。

從事黃金和貴金屬市場分析的morita-associates公司執行長森田隆大認為，中國可能難以做出公開幫助俄羅斯逃避制裁的行為；市場分析師豐島逸夫稱，上海黃金市場的流動性低，能出售的數量有限。

報導指，即使俄羅斯設法出售黃金並獲得外匯，在國際金融機構避免與俄羅斯交易的情況下，俄國央行也難以支撐暴跌的盧布。俄羅斯從2000年代以後不斷增加黃金準備，有分析指俄羅斯增持黃金是想擺脫對美元的依賴，抵抗制裁。2021年6月時，俄羅斯央行的外匯資產中，黃金占22%，美元占16%。