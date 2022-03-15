台塑集團總裁兼工總理事長王文淵昨（14）日以公開聲明宣布辭去工總理事長職務後，台塑集團證實，今（15）日上午已遞交辭職書，除請辭理事長職務外，連常務理事、理事等，總計三項職位也一併請辭，等於王文淵「個人」將完全退出工總體系。

王文淵原本無意擔任工總理事長，最初被請託擔任工總理事長時，包括家庭親人、台塑四寶董事長都表達不贊同，總裁夫人反對態度更是明確，但王文淵多方思量下，認為應要「幫忙」才接下，就連第二任工總理事長原本他也無意續任，而3月6日新聞稿一案成最後一根稻草，讓王文淵怒辭工總理事長職務。

台塑集團透露，總裁對於工總理事長的請辭程序當然清楚，發佈公開聲明只是為清楚表達請辭理由及意願，以免外界不當揣測。在個人態度清楚表達後，今日立即展開後續請辭程序。

依據內政部制定之「人民團體選舉罷免辦法」第27條，請辭工總理事長職務，係由當事人出具書面辭職書，惟需註明請辭職務範圍為理事、常務理事或理事長。

另，據工總章程第34條，理事會職責包含議決理事、常務理事、副理事長或理事長之辭職。經與工總會務人員確認，議決請辭為追認性質，非屬議決生效制，工總接獲辭職書後，將尊重當事人意願，於理事會通過請辭案，並立即補選新任理事長。在上述原則下，王文淵因而提出工總理事長、常務理事及理事三項職位請辭文件。