仁寶總經理翁宗斌表示，在通膨、戰爭、缺料、疫情影響下，對今年仁寶筆電出貨量看法保守穩健，以提高效率與獲利率為優先，今年伺服器、車用成長性則相對不受外在環境影響，仍可望維持年增40～50％的腳步，另外中國為了清零而對深圳、東莞半封城，對筆電供應鏈影響很少。

翁宗斌在法說會時表示，通膨、俄烏戰爭、缺料、疫情都影響今年筆電需求，就目前客戶訂單來看，商用、電競筆電需求依舊強勁，消費性筆電也還不錯，讓仁寶仍維持今年筆電出貨量將逐季成長的預期，第二季出貨量可望比第一季成長高個位數百分比、甚至有機會挑戰雙位數百分比，然而今年變數多，對仁寶來說影響最大的會是通膨與戰爭，他不排除全年出貨量可能會從持平～比去年小增，修正成持平～比去年小減。

而深圳、東莞陸續為了抗疫而半封城對筆電供應鏈的影響方面，翁宗斌則指出，不論是仁寶、還是同業，筆電供應鏈都已經拉到廠區附近，也就是蘇州、重慶周邊，深圳、東莞半封城對筆電產業的影響真的不大。