是德科技宣布，領先業界、成為第一個獲得美國FCC Spectrum Horizons實驗授權，協助在95 GHz至3 THz的Sub-THz頻段中開發 6G技術 。
是德科技表示，此次的FCC授權讓是德得以開發學術界和產業界研究員所需的技術，加速推動資料密集高頻寬應用、圖像和感測技術創新，是德科技也是第一家獲得FCC授權246 GHz和275.5 GHz以上頻段的業者，如此一來，6G創新者可存取Sub-THz頻率中的大量連續頻譜，以推出每秒100 Gbps至每秒高達 1 Tbps的高資料傳輸速度，並在短距離內達到超低延遲。
是德科技全球5G與6G計畫總監Roger Nichols表示，Sub-THz頻譜的創新有助於開發融入式遠端呈現技術（immersive telepresence） 、數位分身、延展實境等， 這些都是需要透過電腦和穿戴式裝置，在虛實環境中進行人機互動，FCC Spectrum Horizons的授權使用，是德科技得以實踐對6G技術的承諾。
是德科技表示，申請FCC授權旨在促進6G技術發展，同時確保不會對現有授權使用者造成有害的干擾，做為毫米波聯盟的創始成員，是德科技與該聯盟共同參與美國頻譜政策的制定，因此能夠率先取得多項FCC授權。毫米波聯盟由多家新創公司所組成，致力於消除技術法規障礙，並推動95 GHz至450 GHz的範圍頻率使用。
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