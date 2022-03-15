長榮海運啟動史上首度減資，減資幅度高達60％，減資金額約為新台幣317.46億，消除股數約31.75億股，每股將退還股東現金新台幣6元，減資後實收資本額將調整至新台幣約211.64億。如果以2021年的獲利狀況，對應減資後的股本，長榮海運概估，每股稅後淨利（EPS）有機會達112.96元，成為首家EPS破百的航運股。

長榮海運董事會同日決議發放每股現金股利18元，加上每股6元的現金減資，合計每股將配發24元，以去年度每股盈餘45.57元計算，配發率約為52.67％。

長榮表示，2021年度營收及獲利均為歷年新高，稅後淨利約為2390億，累積保留盈餘達2593億，營運資金則上升至1740億，負債比率亦大幅下降至41.52％，公司整體財務結構強健、現金流量充沛。展望2022年，前兩月累計營收已達1121億，較去年同期增加約93％，整體營運展望向好，本次減資不會影響未來各項投資計劃。

長榮海運一向致力於提升股東權益，近年來持續擴大船隊規模，陸續訂購1.5萬TEU船舶20艘、2.4萬TEU船舶10艘，3／15董事會更通過加訂3艘2.4萬TEU船舶，續為未來營運增添動能；長榮海運目前船隊運能全球第七，共201艘船舶，安裝脫硫塔運能佔比達75％，待交新船(含長租船)尚有61艘，未來整體營運規模仍可望持續上升；同時，長榮海運更進一步擴大於母港高雄港的投資，向台灣港務公司高雄港分公司租用高雄港洲際貨櫃中心(七櫃)五座碼頭，租期長達50年，後續將投入最新型碼頭裝卸機具與設備打造全新智慧型碼頭，積極提升高雄母港的競爭力以維繫海運樞紐的地位。

謝惠全表示，長榮更將積極針對CII(Carbon Intensity Indicator)、EEXI(Energy Efficiency Existing Ship Index)等環保法規之因應與新能源船舶之引進，進行佈局與規劃，以確保公司之競爭力與永續成長之動能。

謝惠全透露，長榮海運財務體質強健，資金充沛，預計減資金額佔整體資金比重不高，在配發現金股利與減資後，料將仍有相當充裕的資金來進行後續的投資與發展，減資後股本僅餘211.64億，相較海運同業將更顯輕盈合理。