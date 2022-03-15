不少男性為禿頭問題所困擾，有人坦然接受並樂於自我揶揄，有人則乾脆把自己剃成大光頭，用高調的刻意造型掩蓋過禿頂困擾；台灣剃成大光頭的藝人有辛龍，韓國則有剛與大S結婚的「酷龍」具俊曄；但有人翻出具俊曄出道前的照片，才發現原來「酷龍」猛男也曾有髮量茂密的時代；且沒想到具俊曄現有的「頭髮」，竟是靠紋繡製造的「假象」。

女星大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲（現改名汪少菲）離婚106天後，宣布與52歲的韓團「酷龍」具俊曄舊情復燃再婚，消息傳出震撼台韓娛樂圈。大S從不諱言交往對象一定要夠帥，前男友藍正龍、周渝民也都是一等一的型男；具俊曄出道至今始終以光頭造型示人，但猛男形象仍舊曾讓大S著迷不已，兩人初識就擦出火花並發展了一段情；且沒想到具俊曄現有的「頭髮」，竟是靠紋繡製造的「假象」。

具俊曄自曝使用紋繡及刺青等方式「生髮」。（圖／取自IG）

具俊曄打從1996年出道以來就被譽為「韓流始祖」，因此至今仍被當紅韓星視為大前輩，招牌光頭猛男造型賦予他人設無窮魅力。後來他在韓國節目上親自解開長達30年的「光頭之謎」：具俊曄透露自己25歲時開始「脫髮」，因此索性就以光頭Look出道，也坦言並不是為了領先潮流而剃頭。

具俊曄還透露：「那時候我就開始用一點點黑彩噴霧」，也曾嘗試靠紋繡及刺青等方式「生髮」；他更在節目公開自己年輕時的照片，髮量茂密的清秀樣貌讓所有人都大吃一驚；如今的他看似平頭，但其實卻是紋繡的「假象」，雖然年齡已過半百，但愛耍帥的心態仍與年輕時無異。