29歲大陸男星鄧倫因主演《一千零一夜》、《香蜜沉沉燼如霜》及參加真人秀節目《爸爸去哪兒》成為一線藝人，卻驚傳逃漏稅近2.1億台幣，得補繳4.7億台幣的稅款和罰金，消息震撼到登上微博熱搜。鄧倫稍早之前發聲明致歉，但大批網友都不買單，微博慘被負評灌爆，恐成下一位劣跡藝人。

根據陸媒《央視網》報導，鄧倫被上海市稅務局第四稽查局抓到2019年至2020年期間，涉嫌以虛構業務轉換收入性質進行虛假申報，偷逃個人所得稅4765.82萬元（約2.1億元台幣），其他少繳個人所得稅1399.32萬元（約6300萬元台幣），在稅務檢查過程中，鄧倫積極配合並主動補繳稅款4455.03萬元（約2億元台幣），同時自首稅務機關尚未掌握的涉稅違法行為。綜合考慮上述情況，上海市稅務局第四稽查局依據相關法律法規規定，按照《上海市稅務行政處罰裁量基準》，對鄧倫追繳稅款、加收滯納金並處罰款，共計1.06億人民幣（約4.7億元台幣）。

鄧倫今（15日）傍晚在微博證實此事，並發聲明道歉：「在配合這次稅務部門檢查的過程中，我已深刻自省，深刻認識到自己的錯誤，我接受稅務機關的一切決定，我願意承擔相關一切責任及後果，並且一如既往地積極努力工作，疫情當前佔用公共資源深深地表達歉意。」但留言區已被大量謾罵聲攻佔，還被嗆聲「封殺吧」、「自毀前程」、「逃稅劣跡藝人必須涼涼」等，演藝事業岌岌可危，恐怕沒辦法像他說的「一如既往地積極努力工作」。