昱厚(6709)自主開發的鼻噴新冠肺炎治療藥AD17002-SC完成國內首位病患收案，正式啟動IIa期人體臨床試驗。本次預計收治30位輕症患者，接受最多2週的治療期和5週的治療後追蹤期，若一切順利，預計第三季可望有初步試驗數據。

昱厚表示，台灣的檢疫與防疫措施執行相當嚴謹及成功，卻也同步增加新冠確診病患的收案難度，尤其是輕症患者，在隔離期間下如何符合法規要求完成臨床試驗收治，需要審慎考量，公司確實花了很多時間進行安排及調整，如今終於克服難關，成功收治病患。

本次臨床試驗為針對新冠肺炎輕症受試者的一項隨機分組、安慰劑對照試驗，預計召收30位患者，給予兩組固定劑量、不同頻率的AD17002-SC治療；評估指標包括安全性、耐受性及潛在療效等。試驗期間約為50天，包括最多2週的治療期和5週的治療後追蹤期。

據The Business Research Company發布的市場報告指出，2020年全球新冠肺炎治療藥物的銷售額約為165.1億美元。在與病毒共存趨勢下，市場規模仍有成長空間。

昱厚指出，目前雖已有新冠口服藥上市，但面對新冠變異株的無法預測，以及突破性感染頻傳，在治療藥物與預防疫苗上仍有未被滿足的醫療需求，仍需要更多的治療藥物；AD17002-SC挾獨特的「增強呼吸道黏膜免疫」機轉優勢，可以在病毒入侵第一關上呼吸道黏膜時就被擋掉，無法在體內進一步發展。