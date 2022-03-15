歐盟在周二正式批准對俄羅斯實施的第四輪一系列制裁方案，其中包括禁止對俄羅斯能源產業進行投資、禁止奢侈品的出口，以及禁止從俄羅斯進口鋼鐵產品。

制裁措施此外還凍結了更多位支援俄羅斯政府的商業界領袖的資產，包括英國切爾西(Cheisea)足球隊老闆、俄羅斯富商Roman Abramovich。

歐盟執委會在周二在一份宣告中表示，制裁包括「一項針對俄羅斯能源產業的投資禁令」。

這項措施將打擊俄羅俄羅斯石油(Rosneft)、俄羅斯天然氣工業(Gazprom)、俄羅斯石油管道運輸(Transneft)，但歐盟成員國仍可以從上述公司購買石油和天然氣。

歐盟官員還表示，歐盟還將全面禁止與一些與俄羅斯軍工企業有關聯的俄羅斯國有企業進行交易。

歐盟執委會表示，對俄羅斯鋼材的進口禁令，預計將影響價值33億歐元(約36億美元)的產品。

歐盟企業也不再允許任何價值超過300歐元的奢侈品出口，包括珠寶，此外，還將禁止出口價格超過5萬歐元的汽車。

這項措施還禁止歐盟的信用評級機構對俄羅斯和俄羅斯公司進行評級，執委會表示，這將進一步限制這些企業進入歐洲金融市場。

在最新一輪制裁之前，歐盟已經對俄羅斯採取了三輪的懲罰性措施，包括凍結俄羅斯央行的資產，並將一些俄羅斯和白俄羅斯的銀行排除在SWIFT國際支付系統之外。

歐盟在周二還同意取消俄羅斯的「最惠國」貿易地位，從而為進一步對俄羅斯商品課徵懲罰性關稅或全面禁止進口，鋪平了道路。