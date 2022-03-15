國民黨中常委選舉落幕，賄選等選風敗壞爭議延燒，黨主席朱立倫提出三大方向宣示改革，目前改革方案出爐，包含選任中常委名額降為15席，採「單記投票」自全國各選區選出，主席得指定10位黨員擔任中常委，以及公職人員身分的常委應過半。

為解決中常委選風敗壞問題，國民黨主席朱立倫日前指示黨祕書長黃健庭召開選制改革小組，朝採分區制、公職或民代需過半以及適當降低席次等三面向來討論。

據悉，目前方案已經出爐，為求周延，昨天新北市議會議長、中常委聯誼會會長蔣根煌提前邀集部分中常委討論改革方案，會中意見分歧，黨中央今天再次發放連署書徵求所有中常委的認同。

據了解，連署書中提到，經中常委選制改革小組研議，提出具體改革方案，將依分區選舉、總量調降、公職過半三原則，修正黨章22條相關規定，自第21屆第2任中常委選舉實施；修正後，選任中常委名額降為15席，由黨代表採「單記投票」自全國各選區選出，主席得指定黨員10人擔任中常委，公職人員身分的中常委應過總額半數。

對於選制改革方案，黃健庭表示，明天中常會將提出黨章修正案，選任中常委席次將從29席降為15席，為了確保公職人員席次過半，主席得視需要指派至多10名中常委，以保留彈性空間。

黃健庭說，公職人員須過半，就是要朝向內造化政黨方向前進，此次投票方式，從連記投票改為單記投票，讓原本黨代表可投15個候選人，改為只能投1人，這就讓候選人之間，沒辦法進行換票。

黃健庭指出，至於相關選區劃分、席次配置等細部作業方式，後續將依據黨章訂定的原則，進一步修訂中常委選舉辦法。