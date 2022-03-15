高雄市桃源區公所清潔隊陳姓清潔員昨日下午駕駛回收車，從梅山往桃源里載運回收，至勤和里準備駕車離開時，疑因視覺死角壓到一名1歲多吳姓男童，吳童當場失去生命跡象，陳男被帶回偵訊供稱，確認後照鏡沒人才開車，但駕車發覺壓到異物，下車查看才知撞死男童，陳男訊後依業務過失致死罪移送橋檢偵辦。

50歲陳姓男子向警方表示，昨日下午4點37分，駕駛資源回收車在高雄市桃源區部落道路執勤時，等到民眾丟垃圾告一段落，確認後照鏡都沒人，才駕車駛向前，卻發現似乎輾壓異物後，立刻下車查看，才驚覺吳童已倒臥地上，立刻打電話報警。

警方初步調查，陳男酒測值0，事發當下並無人目睹車禍過程，而吳童當時原本應由父親在家照顧，但吳童父親因忙於準備晚餐，疏未注意吳童離開視線所及範圍，間接釀成此件憾事，警方已就吳姓男童父親疏失部分，依權責通報婦幼單位與社會局。

警方調查，陳男疑因視覺死角而發生車禍憾事，訊後依業務過失致死罪移送橋頭地檢署偵辦，檢方也於今日相驗男童遺體，相關事故原因仍待釐清。

警方表示，大型車輛死角多，即便行車視野輔助系統已成標準配備，大型車輛行駛周邊範圍仍易有隱藏風險，呼籲民眾應儘量遠離大車，並注意孩童安全，勿讓孩童離開視線範圍，釀成憾事。