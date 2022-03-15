手扶梯倒嚕

台北捷運新埔站11日電扶梯傳出「倒退嚕」意外，造成30多名旅客慘跌，共4人受傷，有網友在事發3天後將事發監視器畫面Po網，畫面震驚不少人。對此，台北捷運公司稍早強硬表示，該支影片是從內部流出，目前積極追查中，並了解是否有違反公司規定，倘若違反相關規定「一定會做處理」。事發後，北捷隔日就發表聲明，強調事故主因為煞車系統迴路異常，已將故障齒輪送廠拆解，同型號扶梯也將進行專案檢查。

直至14日，突然有網友於臉書社團「爆廢公社」上傳影片，影片中原本搭乘上行手扶梯的旅客，因電扶梯急速下滑，造成旅客通通向後倒，跌落位於地下1樓的等候月台，由於畫面相當驚悚，引發大批網友討論，更讓多名議員猛轟北捷怠忽職守。

對此，北捷副總經理兼發言人楊秦恒表示，會調查影片為何從內部流出，並確認有無違法，強調事發後北捷已有立即動員追查，才進一步發現設備異常，但影片流出是另外一件事，北捷秉持公開透明的態度，但要透過適當的時機說明，避免透過這樣的方式告知民眾，目前相關人員正在調查中。

媒體追問，北捷第一時間不提供影片，直到網友流出影片才說要懲處，是否意圖息事寧人。北捷客服中心主任凌啟堯則說，捷運系統有許多監視器，監視器畫面基本上要提供給必要單位做調查，了解事情發生真相，正在了解同仁將相關畫面流出去一事並積極追查中，如果發現同仁做不好的地方或違反公司規範之處，會按公司規定處理。

凌啟堯強調，捷運公司一定公平公正公開，只要可以對外說明的部分都會做確認並說明，且事發後隔天就有發布新聞稿，影片部分有相關單位需要的話，還是要調查了解，因此沒有主動對外提供。