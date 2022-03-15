2017年LINE推出「收回」功能，讓不小心傳錯的訊息有了補救的機會，不過一名女網友發現，有些傳出去的訊息是無法收回的，慌張求助「好可怕，這樣是正常的嗎？」對此，有內行網友解惑，指出超過24小時的訊息、對方沒更新LINE版本，及使用商業帳號等3個情況下，不能使用收回功能。

一名女網友在網路論壇Dcard發文，表示自己突然發現LINE的訊息並非每則都可以收回，且不只是群組聊天室，連和朋友一對一的聊天室也會出現無法收回訊息的情況，慌張求助「好可怕，這樣是正常的嗎？」

對此，有內行網友指出，超過24小時的訊息、對方沒更新LINE版本，及使用商業帳號等3個情況下，不能使用收回功能。還有人表示，「大驚小怪」、「你跟別人面對面聊天，不小心說話中傷別人也不能收回啊」、「所以沒事不要亂說話」、「以前沒收回功能還不是用得好好的，本來就要三思再發言，為自己的言語負責啊」。

也有不少人對LINE推出的「收回」功能相當反感，「我不喜歡看別人收回欸，會一直想知道剛剛對方想跟我說什麼」、「超級討厭那種一次傳很多訊息，但因為在忙沒辦法馬上回對方，過一陣子要回時才發現對方收回好幾條訊息，問怎麼了還說沒事，要這樣乾脆不要私訊別人」。

實際上，LINE台灣服務企劃部負責人林慶達曾解釋，LINE分析台灣、日本、泰國及印尼等地的使用方式後，發現日本與台灣的使用者常因喝醉酒誤傳訊息，但隔日才會發現，為了讓使用者有挽救時間，因此設定24小時內可以收回訊息的功能，不過對方LINE版本過低的話，就不支援收回訊息功能。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障