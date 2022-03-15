高雄銀行舉辦法人說明會，高雄銀行總經理徐翠梅表示，受惠於調整獲利結構，追求穩定成長策略，110年稅後淨利創新高9.1億元及稅後每股盈餘（EPS）0.78元，較109年成長近2成。

高雄銀行扶植新創產業茁壯，小資青創業務績效佳，依經濟部中小企業處統計資料顯示，高雄銀行辦理「經濟部青年創業及啟動金貸款」核保金額占全國金融機構總核保數之8％，承作金額占高雄市金融機構總承作金額之36％，高居高雄市第一名；另振興五倍券及高雄券掃碼兌付一條龍，成績名列前茅，依財政部110年12月10日發布全國金融機構統計兌付總金額為全國第三名。

另積極提升活期性存款占比及降低長天期大額存款，使存放款利差上揚5bp，來到1.33％；加上資產品質持續優化，備抵呆帳覆蓋率476.44％，逾放比率降至0.27％。惠譽國際信用評等公司評予國內長期信用評等AA-（twn）、短期信用評等F1+（twn）（代表最強信用品質）、發行人違約評等長期BBB+、短期F1，展望「穩定」。

徐翠梅表示，將以「突破現況、破繭而出、挑戰新高銀」的經營精神，並以「創造經營績效，建構優質高銀」為經營願景，致力提高營運績效、穩定資產品質、強化內稽內控及加速數位轉型等四大營運主軸，使高銀更上層樓。