俄烏戰爭讓台海安全引起國際關注，台灣也掀起兵役改革的討論。針對4個月的兵役役期是否要延長？國防部長邱國正今天(15日)在立院接受質詢時，面對國民黨立委江啟臣的追問是否有設定具體時間表，他表示，若有定案，會按規定在一年後開始實施。

江啟臣今天在立法院質詢行政院長蘇貞昌和邱國正時指出，俄烏戰爭讓大家討論4個月的軍事訓練役問題，最新民調顯示，有高達7成的人表示願意為台灣而戰，「我相信台灣人民絕對能戰，也願意保衛自己的家園」。江啟臣對蘇貞昌說，很多人向他反映，想知道院長對於役期的檢討，什麼時候會有答案？

蘇貞昌回答，自從俄羅斯入侵烏克蘭後，全世界都在譴責，國人同胞也都覺得自己國家自己救，這從民調數字也可以看出來。對於如何增強國防軍力，各方面都在做，如委員所說，役期長短關係到百萬、千萬人，事關重大，國防部就此一直有專案在研究，這要非常慎重，一定會以保衛國家為重，現在國人願意支持，我們很感謝。

江啟臣追問，「有沒有時間表？」邱國正指出，盡量不要牽扯到修法，希望在法定有規範之內，但能不能這樣做，還要經過大家討論。國防部有在注意民調，但國防部是政策推動者，如果做民調會有很多爭議。

江啟臣則說，民調只是參考，人民希望國防部、行政院、三軍統帥，對這件事要有負責任態度，一定時間跟國人說清楚，決定是什麼？邱國正回答，「假如要我訂時間，我只能承諾，一旦有定案，要公布了，有規定一年以後開始實施」。江啟臣問邱國正，萬一有新的決定，也是公布後一年開始實施？邱國正說「對」。