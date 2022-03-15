台東縣警局台東分局舊址在台東市的黃金段段，土地價值保守估計超過2億元，為了因應假日大量遊客湧入市區，容易造成塞車，台東縣政府建設處22日起展開拆除工程，將做為臨時停車場之用，可新增約100個停車位，最快今年7月前完工。

台東縣長饒慶鈴表示，台東警分局原有辦公大樓於1980年啟用，迄今逾40年，因環境狹小、建物老舊，去年搬遷至桂林北路；而舊有建物鄰近鐵花新聚落、正氣路觀光夜市、秀泰影城等，是市區人潮聚集的精華地區，每逢假期，湧入大批人潮，停車恐是一大難題，影響交通與附近民眾或商家生活。

為解決附近停車問題，縣府投入約700萬元經費，將於22日進行拆除工程，後續將規畫興建臨時停車場，預計今年7月開始使用，除了既有的新生地下停車場332個車位、南京路及麥當勞附近收費停車場約100個車位外，加上拆除後的舊警局興建的停車場、波浪屋前的48個停車位，將再新增約100個停車位，共逾500車位，盼緩解附近停車需求。

建設處表示，施工期間可能造成的噪音及交通問題，影響周邊機關公司行號、住家民眾，縣府會妥善規畫處理，配合執行環境友善作為，共同維護環境品質，也請鄉親見諒。

建設處指出，台東縣近兩年旅遊人潮不斷增加，也導致市區部分道路壅塞，面對未來可能面臨龐大的人潮及車流量，縣府將持續研究規畫出更多的停車空間，來因應停車需求。

據了解，台東分局舊址占地約1450平方公尺，亦即約438.63坪，由於位處黃金地段，土地價值超過2億元。