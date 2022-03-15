「半島電視台」（Al Jazeera）14日報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在俄羅斯全面入侵後，很快開始號召外國義勇軍支援，據稱已有達2萬人報名；不過智庫學者指出，這些人的主要貢獻為內外宣傳，不太可能對整體戰況造成重大影響，殘酷戰事甚至可能讓某些海外一般民眾對支援烏克蘭退縮。

根據報導，在俄羅斯2月24日全面入侵烏克蘭後，澤倫斯基2月27日即宣布成立「國際軍團」，號召外國義勇軍支援，至今已有許多退伍軍人和名人，包括喬治亞前國防部長歐克魯亞希維利（Irakli Okruashvili）、拉脫維亞國會議員朱拉斯（Juris Jurass）等加入。先前烏克蘭更宣稱，已有來自52個國家的約2萬人申請進入該國參戰；俄羅斯也不甘示弱，稱已允許數萬中東「志願軍」支援作戰。

不過挪威奧斯陸大學（University of Oslo）極端主義研究中心（C-REX）研究員雷卡維克（Kacper Rekawek）對雙方宣稱的數字表達懷疑，認為確實數字雖會高於2014年後參與烏東衝突的外國傭兵數量，但仍會比媒體報導的「少很多」。「半島電視台」估計，2014至2021年間共有約1.7萬外國人參與烏東衝突。

雷卡維克也指出，海外武裝人員不太可能對整體戰況造成重大影響，主要用途為「引起媒體的關注」，如進一步證明烏克蘭獲得來自全球的幫助等；英國伯明罕大學（University of Birmingham）政治科學教授沃爾夫（Stefan Wolff）則擔憂，俄羅斯入侵雖讓許多民眾支持西方世界堅決援助烏克蘭奮戰的決定，但過度強調戰爭的殘酷性，也可能導致有些人退縮。

而針對在2014年烏東衝突後崛起的烏克蘭極右翼勢力，雷卡維克和布拉格國際關係研究所（IIR）研究員梅托迪維亞（Asya Metodiev）表示，目前已前往烏克蘭的義勇軍中，絕大多數都與白人至上主義或極右翼團體「沒有任何關係」。