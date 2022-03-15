27歲的舞蹈新銳薛喻鮮，自西班牙皇家馬德里舞蹈學院第一名畢業，卻放棄在國際舞壇上發光的機會，返鄉跳舞，近期最新作品《卡門波麗露不朽的》，回應她在西班牙所學以及對台灣的愛。

薛喻鮮表示，她從12歲出國當小留學生，一直待到20歲，2015年回到台灣，感受到截然不同的文化狀態，「兩地給我的養分完全不同，在國外只要專心當一名舞者就好了，在台灣有很多和土地的連結，人與人的情感交流，這也是我為什麼想透過創作分享我對生命的感受。」

薛喻鮮的母親是精靈幻舞團創辦人賀連華，薛喻鮮表示，「媽媽的個性鮮明，就像卡門一樣，帶有女性主義的色彩，而外婆則是帶有傳統思維，永遠都很溫柔，就像拉威爾的樂曲《波麗露》一樣，從頭到尾維持一致的旋律，媽媽和外婆兩種極端差異的個性，也在我的基因裡。」

薛喻鮮說，探索自身和家人的生命歷程，有如朝聖之旅，而從媽媽和外婆身上看見的事情，她想透過肢體和創作呈現；薛喻鮮表示，媽媽的率真，也和西班牙舞蹈的特質很接近，「西班牙舞蹈要率真和真誠，要很做自己，達到身體的張力，這是很棒的歷練過程，能讓人有力量地從內而外展現自己。」演出將於4月15日、16日在台灣藝術大學表演廳登場。