烏克蘭全境被戰火蹂躪，美國從頭到尾堅持不出兵援助，讓「隔岸觀火」的台灣人越來越不相信，美軍會在中共攻台時出兵援助。

烏克蘭戰爭爆發後，美國總統拜登派特使團訪台、親台的前國務卿蓬佩奧也接續訪台，但台灣人顯然不再相信「美國人會替台灣人打仗」了。

台灣國際戰略學會及台灣國際研究學會15日發表的民調顯示，對於「美國在兩岸發生戰爭時出兵協助台灣」，有42.7%台灣民眾認為美國會出兵協助，但有47.3%認為不會。

資料來源：台灣國際戰略學會

對照台灣國際戰略學會2020年10月發表的台海安全民調，當時有半數以上(55.1%)民眾認為美國會出兵協助台灣。甚至，在烏克蘭戰爭爆發前，1月份《天下雜誌》公布的民調還顯示，萬一兩岸發生戰爭，認為美國政府有可能會派兵協防台灣的民眾接近6成（58.8%）。

但烏克蘭戰爭改變台灣人的想法，也就是多數台灣人已經不再相信美軍會協防台灣。

至於美國可能協助台灣的方式（複選），在台灣國際戰略學會的民調中，認為美國會「提供武器裝備」的比例最高(61.5%)，其次為「公開聲援」(48.5%)及「情報支援」（44.1%），比例最低的是「派兵支援」(26.1%)。

台灣國際戰略學會理事長王崑義指出，2年內，相信美國會出兵協助的民眾掉了12個百分點，是因為美國在烏克蘭戰爭爆發前後都堅持不出兵，最多就是援助武器，仗還是要烏克蘭人自己打，這種「口惠實不至」的作法，台灣人都看在眼裡。

在美國不支援台灣的情況下，有超過半數(56.2%)的民眾認為，台灣沒有能力單獨抵擋中國的軍事行動，只有34.7%的人認為能抵擋。不過，如果中國對台灣採取軍事行動，卻有高達70.2%受訪者表示，願意為保衛台灣而戰；而且，有近七成(69.6%)的民眾支持延長義務役役期。

王崑義解讀，如果是中共先動手，台灣人是有足夠勇氣去保衛家園，一如烏克蘭人。

但對於未來兩岸關係發展方面，烏克蘭戰爭爆發後，有高達77.3%民眾認為應維持「和平往來」，只有16.1%民眾認為應「抗中保台」。

王崑義認為，即使政府不理性，但人民卻是理性的，若兩岸開戰是因為台灣先宣布台獨（即法理台獨），絕大多數台灣人是不會支持的。