這父母邏輯惹怒全網！1名網友日前在火鍋店用餐時，隔壁桌孩子不但一直尖叫，甚至在走道爬來爬去、父母完全不管，之後孩子就被服務生的餐車撞上，遭熱湯直接往身上淋，孩子父母則暴怒狂罵服務生不看路，囂張態度讓網友看不下去，質疑「你怎麼會覺得服務生在忙的時候還要注意走道有沒有小孩啊？」

「現在的父母邏輯是不是都怪怪的？」該網友在Dcard上發文，他日前在西門某知名火鍋店用餐，當時隔壁桌有1對父母與1名年幼孩子，該孩子在用餐時不斷尖叫影響旁人，父母甚至放任他「在地上亂爬」，後來1名服務生推著有熱湯的餐車當場撞上該小孩，熱湯因此直接網孩子身上淋，父母當場暴怒。

1名網友日前在火鍋店用餐時，隔壁桌孩子不但一直尖叫，甚至在走道爬來爬去、父母完全不管，之後孩子就被服務生的餐車撞上，遭熱湯直接往身上淋。（翻攝自Dcard）

該網友說，孩子父母怒罵服務員推餐車不看路，服務生則趕緊道歉，經理隨後也出面致歉，母親則罵「你們真的很誇張，雖然我的小孩坐在走道上面固然有他的不對，但你推餐車應該也要看路吧」；原PO事後分享此事，認為當時孩子待在走道，餐桌也有死角，認為父母責任較大，「你怎麼會覺得服務生在忙的時候還要注意走道有沒有小孩啊？」

其他網友紛紛留言「小孩肉有燙熟了嗎」、「就是有這種低能家長，不會教小孩真的別亂生」、「恐龍家長，小孩之後學校師生的惡夢」、「火鍋店的地板適合爬嗎」、「遇到這種家長都覺得很傻眼」、「真的很多這種家長欸，完全放任小孩然後做自己的事」。