南韓練習生韓瑞希外貌清純甜美，擁有凹凸有致的完美身材，雖未曾出道卻因2017年被爆出與天團BIGBANG成員T.O.P一塊吸食大麻，進入到大眾的視線當中。未料，事件還未完全過去，卻於2020年重蹈覆並受到了法庭的羈押處分；本月15日出席案件相關審判，她的臉上卻掛滿了笑容，遭到外界指責毫無反省之意。

根據《ETtoday星光雲》報導，15日法庭針對吸毒案開庭，韓瑞希身著私服坐在旁聽席上，並委由律師代為進行訴訟，除了持續否認吸毒，還提出了正式的抗訴，然而她的態度卻被認為毫無悔意，甚至笑著與友人打招呼，現場目睹的人都頗為震驚。

韓瑞希過往作風就相當嗆辣，2017年她被抓到在T.O.P家中吸毒，遭罰款韓幣87萬元(約新台幣2萬元)以及接受120小時的毒品治療講課，沒想到緩刑還沒到期，2020年韓瑞希再次重蹈覆轍，17日判決出爐，判處1年6個月有期徒刑，考慮她有逃跑的可能性，法官下令當庭拘捕。對此，她心生不滿竟在法庭大聲飆罵，轟動法院。

她的行為作風除了遭到檢討外，她甚至被網友稱作為「男神毀滅機」。南韓四大經紀公司YG旗下藝人，除了出身自BIGBANG的T.O.P崔勝鉉外，另有諸多韓流男神與她捲入其中，名單內就包括了IKON前隊長BI金韓彬，更有甚者，YG創辦人梁鉉錫在當時因涉嫌掩飾藝人吸毒，在當時鬧得沸沸揚揚因而被迫下台。

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