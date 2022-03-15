2022桃園兒童藝術節以「擁抱世界的勇氣」為主題，桃園市兒童美術館打頭陣推出開館至今規模最大的特展「夢不落－我的飛行夢想」。（陳夢茹攝）

2022桃園兒童藝術節以「擁抱世界的勇氣」為主題，規畫4大系列活動，由桃園市兒童美術館打頭陣，推出開館至今規模最大的特展「夢不落－我的飛行夢想」及線上展「出航」，將展至5月1日。

「兒童美術須從小培養！」桃園市長鄭文燦指出，市立兒童美術館成立5年來深受孩童喜愛，兒童藝術扎根相當重要，為此這次特展「夢不落－我的飛行夢想」是開館以來規模最大，總共邀集8位台日藝術家聯手在展場創造「飛行」體驗。

鄭文燦表示，2022桃園兒童藝術節活動場域涵蓋桃園市立兒童美術館、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、77藝文町、兒童玩具圖書館、馬祖新村眷村文創園區、馬幼藝所、中壢光影電影館等，活動類型更有室內與室外2種型態，在疫情趨緩之際，他也希望家長帶著孩子到戶外走走、欣賞展覽，一方面能提升藝術之美，另一方面則能舒緩心靈壓力。

藝術家謝芝萱的作品「浮島」，是與眾多台南市立人國小的學童一起共同創作，作品把每個人都想像成1座漂浮島嶼，在這個世界載浮載沉，與他人互相碰撞且影響的過程中，讓這座島嶼變得更豐富，慢慢成為自己想要的模樣並且找到適合自己的位置。該作品有許多球型裝置，非常受到孩童及家長們喜愛。

市立美術館館長劉俊蘭補充，線上展「出航」同樣以飛行為主題，將7位藝術家的作品以線上互動方式呈現，讓小朋友透過網路就能探索藝術之美。