星座運勢網站「星座上上簽」分析，巨蟹座、獅子座、處女座婚後越來越有魅力，婚姻帶來的幸福感讓她們非常滿足，因此看起來更加漂亮，絕對不會結了婚就變成黃臉婆。

▍1.巨蟹座

巨蟹女不是那種第一眼美女，她們的魅力需要花時間細細品味，相處越久越會深陷其中，她們很有氣質，而且待人溫柔，細心體貼，相處起來非常舒服，無論在朋友或伴侶眼中都是非常有吸引力的女性。巨蟹女不太重視物質生活，對於名牌包、精品沒有什麼慾望，她們只需要滿滿的安全感，另一半若能表現出關心、體貼的態度，對她們的付出表示感謝，巨蟹女就會感到很滿足，這樣的女人婚後讓男人欲罷不能，幸福的巨蟹女更能散發出讓人無法忽視的魅力，越來越漂亮。

▍2.獅子座

獅子女充滿自信，而且捨得在自己身上投資，無論外在或內在都顯得閃閃動人，這份魅力不會在婚後減少，身在幸福婚姻的獅子女顯得更有魅力，她們絕對不會因為柴米油鹽讓自己變成黃臉婆，結婚對她們來說不是牢籠，而是愛情的證明，婚後她們更加閃耀動人，越幸福越漂亮。

▍3.處女座

處女座對自己要求很高，不但要有實力，外表也要漂亮，就算結婚以後她們也不會讓自己鬆懈下來，在她們的世界只有進步沒有退步，婚後會更認真維持自己的狀態，而且對處女女來說，婚姻是自己愛情有結果的證明，是幸福的象徵，婚後她們總是沉浸在愉悅和滿足之中，因此會顯得越來越漂亮，充滿魅力。