上市營建股「營收王」興富發（2542）去年大豐收！今（15）日召開董事會，通過2021年合併財報，全年合併營收首度站上400億元大關，達442.82億元，突破史上新高；EPS達6.45元，刷新六年最高紀錄。

今天興富發召開董事會，通過2021年合併財報，全年合併營收一舉突破400億元大關，達442.82億元，年增達79％；營業毛利137.25億元，營業利益達100.15億元，稅前淨利111.96億元，本期淨利95.89億元，歸屬於母公司業主淨利達81.86億元，每股稅後盈餘達6.45元。

去年度興富發狂賺，業績大旺，主要是來自於全台灣的新建案陸續完工交屋所貢獻，包括：台南「上東城」總銷達31億元，桃園青埔「新森活」總銷37.27億元，新竹「竹科悅揚」52.77億元，板橋11.66億元「富江翠」，新竹「竹科悅揚」，台南「上東城」，台中「博克萊」51.71億元，高雄「博愛香榭」29.75億元，高雄「美術大悅」49億元等。

另外再加上新成屋銷售去化順暢，銷售價格也隨著房市景氣熱絡而攀升，因此一併衝高營收和獲利。

另外，興富發董事會今天也決議，發行111年度第一次有擔保普通公司債，預計發行額度為20億元，公司債票面利率固定年利率0.9％，發行年限為五年。主要發行目的，是為了償還借款之用。

興富發在先前法說會時強調，未來股利配發政策，據悉董事會原則上都希望賺多少、就配多少，而且希望全部發放現金股利。