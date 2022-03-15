勞動部15日表示，今年度第1梯次全國技術士技能檢定學科測試（含同日辦理之術科採筆試非測驗題職類）將如期於3月20日在全國33個考區同步舉行，報檢人數約計3萬6千餘人。

有關考試地點，報檢考生可於學科測試前3日，至該中心網站\最新消息(跑馬燈)（https://www.wdasec.gov.tw/）查詢試場位置，並可於測試當日提前到場瞭解試場位置。

技能檢定中心提醒應檢人相關事項，重點說明如下：

一、請應檢人落實自我健康管理；如應檢人已有發燒、咳嗽或呼吸道感染症狀等不適症狀者，建議儘速就醫、在家休養；應檢人如屬防疫規定所訂管制對象者（如隔離治療/居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理等），不得參加技能檢定。

二、全面佩戴口罩、量測體溫：（一）應檢人請一律自備並全程佩戴口罩入場應試，並提早到達配合體溫量測（出示准考證）。（二）各考區學校於測試當日上午8時起，於校園或試場樓層出入口執行應檢人體溫量測工作，量測體溫有發燒【額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃】情形，請儘速就醫、在家休養，不得參加技能檢定，並得檢附相關證明申請退費。

三、禁止陪考：不開放應檢人之親友進入考區學校陪考，如應檢人因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，於測試前得向學科測試辦理單位申請1人陪考。獲准陪考之人員，仍應遵守各項防疫規定，始得進入考場。

四、試場為非密閉空間、保持通風換氣。其餘防疫相關事項，請至技能檢定中心網站＼最新消息項下參閱，並將視疫情變化隨時調整補充公告內容。

五、請應檢人務必記得攜帶准考證及附有相片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡或駕駛執照等身分證明文件，切勿隨身攜帶行動電話、穿戴式行動裝置（如：智慧眼鏡、智慧耳機、智慧手錶、智慧手環等）或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能之器材及設備等進入試場，以免影響自身權益，穿戴式裝置例舉請至技能檢定中心網頁/報檢人專區/提醒-小心違規項下參閱。

學科測試試題及標準答案，將於3月21日在技檢中心網站公布；如對試題有疑義，可於測試結束之次日起7日內（以郵戳為憑）向技檢中心提出。另將於2022年4月15日網路公告學科測試成績、2022年4月19日寄送學科成績單，各項時程可參閱簡章第1頁。