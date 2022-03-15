布農族返鄉青年余光華以突出的肢體動作表演「報戰功」，展現舞台魅力。（莊哲權攝）

國中畢業就北漂的台東縣延平鄉紅葉村布農族青年余光華，6年前返鄉後開始接觸部落傳統文化，並參與「布農部落文化園區」表演，以頗具戲劇張力的肢體動作詮釋傳統「報戰功」，在舞台上大聲呼喊出英勇的狩獵事蹟，相當具有獨特的舞台魅力。

跟大多數原鄉族人一樣，38歲的布農族人余光華國中畢業後就北漂到外縣市討生活，6年前覺得「想回家了」，便回到故鄉跟著長輩學習傳統祭儀，重新認識、學習自己的文化，親自上山狩獵，也常熱情參與部落的各項祭典及慶祝活動。

余光華與耆老們站在舞台上表演傳統「報戰功」，他是最「幼齒」的1個，而戲劇般的肢體動作，搭配大聲訴說自己的狩獵英勇事蹟，非常生動，加上他帥氣外表，把布農族勇土的榮耀與精神，詮釋得淋漓盡致，令人印象深刻。

余光華返鄉後便投入「布農部落文化園」的舞蹈表演工作，他說，部落長輩們的報戰功比較傳統、沉穩，他的表演也由長輩傳授，但是年輕人在舞台上的表演比較會加入自己的想法，在「報戰功」中用母語訴說自己的豐功偉業時，一般人聽不懂，加入生動的動作，可讓觀眾更能體會他所要表達的事情。

據了解，布農部落文化園區因疫情休園了4個月，這段期間也聘請科班出身的老師邱瑋耀指導，除了更深化布農文化以外，也加強舞者的肢體動作，讓他們更有信心展現自己的才華，余光華經過老師的點醒與訓練之後，成為舞蹈團隊的主力，布農族的年輕人只要給他舞台，就能展現他的魅力。