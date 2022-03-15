三大利空來襲，台股15日重摔1.95％，外資啟動新一波大逃殺，加重匯出力道，新台幣應聲再貶破28.6元，三個交易日來連過三關，終場收在28.612元兌1美元，創逾15個月新低，貶值8.2分，已連續三個交易日跌勢，台北外匯經紀公司成交量放大至14.98億美元。

外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）因通膨炸鍋本周將啟動升息，及俄烏戰爭還看不到終點，已對金融市場造成大地震，現在大陸疫情再趨嚴峻而封城，一下子增為三大利空，美股科技股領跌，護國神山台積電殺盤也再起，最後台股重挫336點至16,926點，再度失守「萬七」（17,000點），新台幣貶勢延續。

外匯交易員指出，Fed利率決策會議將登場，外資本就因升息預期，偏向賣股及資金回防，在大陸疫情加重下，更進一步擴大賣超台股537億元並加速撤出，造成新台幣11日以來，三個交易日過三關，連續貶破28.4元、28.5元、28.6元價位。

由於外資偏匯出方向不變，外匯交易員預料，新台幣短線將再下探，甚至一步步向29元大關靠近，只能靜待市場儘速消化Fed升息效應，及俄烏戰爭與大陸疫情能快快過去，金融市場才能回到原來的復甦軌道。