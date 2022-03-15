今年來投資市場在地緣政治風險及持續擔憂通膨與升息的背景下，全球股市震盪加劇，富達投信指出，歐美通膨雖持續上揚，但預期未來再進一步上升幅度有限，只要不落入惡性通膨環境，預期風險資產都會有不錯的表現，投資人若擔憂市場波動，全球入息基金攻守皆宜。

富達投信表示，全球入息型基金，除可分散布局成熟及新興市場的投資機會，還可透過股利提供穩定收益來源。

去年在疫情高峰下，許多政府撒錢紓困，高通膨環境隨之而來，也帶給尋找穩定收益的投資人不少挑戰。富達全球入息基金經理人Daniel Roberts指出，根據Robert Shiller研究數據，自1990年至2021年期間，美股股利年化成長率有將近七成時間超過美國消費者物價指數（CPI）年化成長率，顯示雖然固定利率債券的收益會被高通膨抵銷掉，但股利不會有此問題，因為配息往往會隨企業獲利上升而上升。

Daniel Roberts表示，美債殖利率趨緩的現象已促使市場投資人開始關注股息報酬率高於債券的企業。投資人若直接投資單一市場龍頭股，可能因為對於個股研究不夠深入，以致無法於市場波動加大時充分分散風險；若選擇投資全球入息型基金，則能透過基金經理人專業選股策略，嚴格監控個別標的評價與財務狀況，有效配置投資於全球績優龍頭企業。

Daniel Roberts補充，現階段相對看好的產業趨勢包括科技股中現金流穩健的硬體業，以及具有防禦性基本面的產業業，包括消費品和製藥等。在市場波動加大下，將注重股息續航力與未來成長性，鎖定全球優質存息成長股，投資於具有防禦性基本面的股票和行業。