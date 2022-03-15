八德區廣興路（中正路至新興路）雨水下水道工程已完工啟用。（陳夢茹攝）

桃園市八德區因都市計畫開發，既有排水路無法容納增加地表逕流，為改善淹水狀況，內政部營建署前瞻基礎建設計畫補助經費1.5億元，以強化興仁、福興、廣德、廣興里排水建設，工程已完工啟用。

「改善淹水面積37公頃，有4里約3萬5000人受惠！」桃園市長鄭文燦表示，八德擴大都市計畫區早期相關公共建設並不完善，為此爭取內政部營建署前瞻基礎建設計畫核定「八德區廣興路（中正路至新興路）雨水下水道工程」經費1.5億元，由中央負責1.05億元，市府自籌0.45億元。

水務局指出，廣興路是交通要道，路下民生管線密布，另又有捷運綠線工程正在施工，而八德分渠橫越廣興路，供灌周邊837.35公頃農田，這次工程在廣興路（中正路至新興路）埋設管徑1.5公尺至2公尺排水涵管，布設長1.85公里雨水下水道幹線，下游接入既有下水道後排入茄苳溪，施工過程採全天24小時義交指揮，維持單車道雙向通行，降低施工期間交通影響至最低。

水務局補充，施工後布置智慧管理監測設備可結合市府水情資訊系統，整合多方面氣象資料，全天24小時掌握整個河川流域上中下游的排水狀況，即時監測各下水道，以減少人力巡查的負擔。

八德擴大都市計畫區人口成長快速，鄭文燦另提及，捷運綠線先前受疫情影響進度稍微落後，不過隨著疫情趨緩，進度也持續跟上腳步，預計以5年後可以陸續通車。國道3號大鶯豐德交流道已通過可行性研究核定，後續將由交通部高公局完成施工，市府負責連絡道施工作業。