台中市議會15日專案報告「財政狀況與減債規畫」，市議員楊典忠批市府「因多項重大工程正在執行中，預算編列時規畫償還債務尚有困難」，膨風有餘、減債不足，市長盧秀燕說，舉債從2015年至2018年平均每年216億元，下降至2022年96億元，建設更多、舉債變少。

市議員楊正中質詢表示，開工、完工就是城市進步的象徵，2020年台中市歲入歲出賸餘近5億元，為台中縣市合併升格直轄市10年以來首見賸餘，自有財源增加416億，落實開源節流。

財政局長羅仙法指出，截至去年底，市民每人平均負債已由2018年底的3萬6721元減少至3萬6403元，減少318元，舉債金額由2015年至2018年平均每年216億元，急遽下降至2022年96億元。

此外，台中公共債務未償餘額實際數已由2018年的1030億元降低至1024億元，減少5億元，逐漸厚實台中市財政體質。

對於楊典忠質詢抨擊「財政局報告是在玩數字遊戲」，質疑因預算執行減少近2％才少借了幾10億，羅仙法表示，「要煞車必先減速才會停止」，要降低市民人均負債、總負債，肯定要陸陸續續慢慢減，盧秀燕上任第3年與剛上任時的數據相比，整個台中市總負債確實是下降的。

財政局表示，台中市歲出規模從2019年1326億餘元增加至2022年的1512億餘元，逐年增加，在教育文化、社會福利及交通建設等各項政策經費也日益增長。

盧秀燕強調，「建設更多、舉債變少」，市府團隊隊積極開工、珍惜使用，市庫減債將成為未來建設躍進的基石。