東西不整理你永遠不知道在最底層藏了甚麼寶物！有名網友分享自家阿嬤在家中大掃除時，意外整理到一張泛黃的白紙，沒想到仔細一看！竟是超過百年歷史的「土地契尾」，引發網友熱議！

125年前的契尾。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

一名網友在「爆廢公設二館」發文分享「阿嬤整理房間的時候找到的，保存超過100年了」，指出阿嬤在整理房間時意外翻出早已泛黃且發霉的白紙，誰知道展開一看上方大字寫著「大日本帝國政府」的字樣，也將所有買賣方姓名、標物、金額還有稅金清楚記載在內，而最後核定時間為明治30年(1897)由澎湖廳審查，天啊！125年前的日治時期耶…，此契尾甚至比阿嬤的年齡都還要年長。

原PO分享家中古物貼文。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

此網友家中古代文物實圖PO文一出，網友紛紛驚嘆留言，「準備去領土地了」、「澎湖地產大亨」、「快去領，搞不好澎湖全部都你家的」、「是明治時代耶」、「快去做防腐處理」、「1圓=100錢，當時的年代，紅豆麵包1個1錢，烏龍麵1碗2錢，白米10公斤1圓12錢，腳踏車則要200圓」，也有網友回復「沒意義，因為不會承認，但有歷史價值」、「那個帝國已經滅亡了」，留言逗趣！原PO最後也在眾多留言中補充說道「阿嬤說是從她的阿嬤那時候就一直保存下來」、「光是摸著它，感受100年前的老物件，就感覺非常有價值」。 間接表達出無論契尾價值與否，它經歷過時代的交替的興衰，非常值得人去懷念珍藏。