桃園市八德區大成國中3年級學生江靜緣，參加新北市青年盃全國田徑公開賽，鉛球成績16.50公尺，破大會紀錄拿下金牌。（大成國中提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德區大成國中3年級學生江靜緣，上周參加新北市青年盃全國田徑公開賽，不僅鉛球項目破大會紀錄，去年底才剛接觸的鐵餅項目也拿下金牌，成為雙金選手。

「鉛球出手的那一瞬間我就會很開心！」江靜緣表示，鉛球破紀錄她相當高興，但在技術層面還有很多需要精進，她也會持續努力。至於鐵餅是去年底才剛接觸，教練認為鐵餅的旋轉技術，有助於往後運用在鉛球上，因此目前是以鉛球為主、鐵餅為輔。

全國中等學校運動會將近，江靜緣現在1周會抽出4、5天到國立體育大學由鉛球教練呂景義指導，呂景義曾經是鉛球、鐵餅、標槍3項紀錄保持人。不僅如此江靜緣的爸媽也是大有來頭，爸爸江明政曾是全國舉重紀錄保持人，媽媽陳淑枝為世界杯冠軍舉重選手，從小對於運動可以說是受爸媽耳濡目染。

江靜緣自國小起開始練鉛球，當時成績並不突出，直到國中才開始嶄露頭角，國一時鉛球成績為11.49公尺，這次新北市青年盃全國田徑公開賽中已進步到16.50公尺。「不要小看5公尺的距離，這進步幅度非常大！」大成國中田徑教練李健宇表示，江靜緣領悟力佳、學習能力強，又有專業的教練1對1加強，往後發展指日可待。

江靜緣也分享比賽過程中的小插曲，她說，之前鉛球成績一直卡在15公尺無法突破，爸爸曾撂狠話說「如果沒有破15公尺，比賽他一律不參加」，爸爸也說到做到真的沒來看她比賽，直到破15公尺後才出現。她也為自己訂下長遠的目標，希望能站上亞運和奧運的殿堂，奪下奧運冠軍為台爭光。