雲林縣台西鄉「海口生活館」停止營運，地方盼活化。（張朝欣攝）

雲林縣台西鄉「海口生活館」因經營團隊契約到期，停止營運已3個月，主管單位雲林縣政府教育處15日表示，目前生活館委由台西國小管理，之前外包給民間經營團隊，但契約到期無人接手，未來將與大學端合作，結合地方社團，產、官、學共同發展。

「海口生活館」於2014年正式營運，以環境教育、漁人體驗為主題，希望打造台灣西海岸生態主題館，這幾年都以招標經營團隊方式營運，但經營團隊經常更換，多次出現無人經營的空窗期，今年初經營團隊契約到期不再續約，至今已停擺3個月。

縣教育處處長邱孝文表示，「海口生活館」經過多年營運，他發現只有產業量能還不夠，因此規畫引入學界來經營，目前已有大學有意願來承接，目前正商討相關細節，未來大學將引進相關學系，以生活館為據點，配合地方政府進行營運，充分活化生活館。

邱孝文說，生活館位於台西海園生態園區附近，海洋與溼地生態豐富，是極佳的學術研究環境，周邊還有水試所、台西鄉公所、地方信仰中心安西府，配合縣府的「幸福台61線」計畫，一旦營運，可望帶動地方學術、產業、觀光方面的發展。

目前生活館由台西國小負責基本清潔與管理，邱孝文指出，之前生活館曾舉辦海洋音樂祭、膠筏比賽、溼地生態導覽解說等活動，這些都是可以延續下去，未來再加上大學研究人員的進駐，可望解決以往經營團隊無法長期發展的問題。

台西民眾認為，台西地區長期缺乏觀光休閒相關條件，好不容易興建海口生活館，卻經常閒置，希望學界進駐後，能夠提出1個周延計畫，才能永續經營發展。