大陸27省市陸續傳出疫情，氣動元件製造廠台灣氣立15日宣布，大陸氣立可科技（浙江）及浙江邦燁自動化科技兩公司配合平湖市政府防疫措施，即日起暫時停工，復工日期待當地政府通知。氣立表示，平湖廠暫時停工，預計造成延遲交貨，對全年財務業務尚無重大影響。

氣立表示，氣立上海廠上周六（12日）及本周一（14日）合計停工兩天，全員核酸檢測皆陰性，15日上午已經復工，氣立深圳分公司也配合深圳市政府全市封城一周規定，員工居家辦公，目前對營運影響不大。氣立與客戶及供應商密切聯繫，調整出貨時間安排，持續密切注意疫情。目前尚未發現氣立同仁感染，亦無群聚染疫症狀，預估本次停工對氣立財務及業務尚無重大影響。

氣立大陸浙江平湖廠生產壓鑄及表面處理，佔氣立營收比重超過二成。氣立表示，平湖市政府若比照上海先停工兩天，全員進行核酸檢測且呈陰性即可復工，對氣立3月營收影響不大；如果比照深圳市政府規定深圳及東莞一帶全停工一周，出貨就會受影響，三月營收端視客戶端拉貨力道及停工時間長短而定。