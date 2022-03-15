鹽水家族傳染鏈延燒 南市醫院、住宿型長照機構禁探病至3／22 18:212022/03/15 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市政府衛生局。(圖/google map) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南鹽水家族傳染鏈延燒，台南市政府衛生局15日宣布，從即日起到22日，因社區傳播風險提升，全市各醫院、住宿型長照機構，全面禁止探病，呼籲民眾配合。 衛生局指出，台南市15日沒有新增確診個案，但因鹽水家族傳染鏈累積病例已達19例，昨天市府舉行防疫會議時，決議從15日起至本月22日止，全市各醫院、住宿型長照機構，除中央規定的例外情形，全面禁止探病。 中油傳染鏈擴大 台南家族群聚再增1確診 累計5人染疫 俄軍維和為由入烏東 美英宣布22日祭出新制裁 #住宿型長照機構 #禁止探病 #新冠肺炎 #傳染鏈 #鹽水家族 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化牌咖傳染鏈染疫民代康復 3360顆富士蘋果山酬謝土地公 16:302022/03/04 生活 興中街火災傷者爆 市府要他們3月15日後自己找地方住 11:382022/03/09 社會 2月22日2車22號車票想留紀念 1動作悲劇了秒變「懷念」 23:012022/02/28 社會 外資狠心賣台積 連砍15日達41.85萬張 04:102022/03/12 財經要聞 台南＋1 中油傳染鏈再增歸仁男確診 曾去3間小七 15:312022/02/28 生活 宮廟旅遊團群聚案 東港上車 屏東隔離26人PCR一採結果出爐 18:492022/03/06 生活 台中2022年2月22日我們結婚了 366對定終身 04:102022/02/24 地方新聞 中職》獅隊公布上半季5大主題日 15日起開賣主場門票 14:152022/03/10 體育 入夜氣溫急降！下周2波鋒面接力 這天起雨炸全台 21:242022/03/09 生活 2／22日曆藏1句話「準到怕」 網看傻：屬虎的都逃不了 18:402022/02/23 生活 遊覽車傳染鏈同車4確診 同團2高雄遊客PCR結果出爐 22:022022/03/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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