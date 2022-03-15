台南鹽水家族傳染鏈延燒，台南市政府衛生局15日宣布，從即日起到22日，因社區傳播風險提升，全市各醫院、住宿型長照機構，全面禁止探病，呼籲民眾配合。

衛生局指出，台南市15日沒有新增確診個案，但因鹽水家族傳染鏈累積病例已達19例，昨天市府舉行防疫會議時，決議從15日起至本月22日止，全市各醫院、住宿型長照機構，除中央規定的例外情形，全面禁止探病。