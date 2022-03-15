從新冠疫情到俄烏戰爭，全球政經局勢起伏波動，面對詭譎多變的投資情勢，不但理財新手覺得惶惑，就連老手也常因投資組合趕不上變化而備感焦慮。為了解決民眾投資痛點，台北富邦銀行（15）日特別與富邦投信攜手合作，全新推出台灣新世代理財利器「奈米2號」，透過數位科技的應用，不僅能直接使用台幣投資熟悉的ETF標的、大幅降低投資門檻、提高配置精準度，還可以靈活高效進行投組調整，搭配創新「邊刷邊投」投資法，幫助投資人輕鬆達陣財富自由！

記者會現場邀請到知名作家吳若權、當紅精明消費Youtuber關韶文以及投資理財Youtuber蕾咪分享理財心得，他們都對台幣版「奈米2號」聰明優異的投資能力十分認可，並肯定「奈米2號」未來將成為最適合新世代投資的主力工具之一。專業精采的交流吸引近40萬人觀看記者會直播，盛況空前，許多網友都對「奈米2號」低投資門檻、0手續費及四大投資組合等創新設計讚不絕口。

北富銀總經理程耀輝表示，科技的進化極其快速，再加上新冠疫情的影響，綜觀全球經濟發展脈絡，金融和科技已經形成密不可分的關係。根據國際知名市場資料庫Statista於今年3月進行的調查統計，全球數位理財資產規模在2021年已達1.8兆美元，Statista推估2024年總資產規模可望達到3兆美元，年化成長率可達18.6％，其增速預測全球投資人對數位理財的需求將持續旺盛。以往，只有高資產客戶才能享受到專家團隊理財服務，進而實現財富積累，現在藉由金融科技的創新應用，能夠讓不同年齡、不同資產、不同需求的投資人都能夠在數位投資平台上得到客製化的理財專業服務，讓金融數位化體現普惠金融，這也是北富銀全力投入數位金融領域、研發「奈米投」系列產品的初衷。

延續外幣版「奈米1號」強悍的數據運算實力，奈米投的獨家技術「切小股（fractional shares）」和「再平衡(rebalance)」更是一大亮點。台幣版「奈米2號」也能快速將上百萬筆資訊轉換成財務模型參數，一秒內即可完成高達3千組精細的投資組合規劃，為每位投資人量身推薦適切的配置組合。同時，「奈米2號」運用取得中華民國新型專利的獨家技術「切小股（fractional shares）」，能將每檔標的股數細切到萬分之一股，一般投資人買一張ETF可能需要新台幣2萬至15萬元，現在只需新台幣一千元就能輕鬆投資10至15檔ETF，不僅大幅降低投資門檻、體現普惠金融優勢，還可發揮分散風險的效果，讓投資組合更穩健。

除了投組配置能力卓越，「奈米2號」超高速的「再平衡（rebalance）」能力，可以因應市場瞬息萬變，快速調整投資配置的調整。當投組涉及標的越多、風險因素越複雜，就很可能遠超過一般人能夠分析的範疇，而「奈米2號」的運算引擎如同一台超級電腦，能夠全天候監控市場，可在短短6分鐘內完成5萬組最佳投資組合計算，自動執行再平衡，讓投資能緊跟市場脈動無時差，掌握獲利先機。

「奈米2號」根據國人最關切的投資焦點，設計出「投配息、投穩穩、投趨勢、投永續」四種直觀又實用的台幣投資組合。以「投配息」為例，台灣民眾向來對高股息投資情有獨鍾，而台股動輒5％以上高殖利率特性更帶動起「存股」風氣，因此「奈米2號」的「投配息」就集結了台灣多檔優質高股息型ETF讓投資人一次擁有，此外，一般投資基金或ETF，領配息的方式可能是季配或年配，而「奈米2號」每檔ETF配息的時間各有不同，甚至可能達到月月配或一年配息超過30次的效果，讓現金流更有彈性，很適合喜歡穩定配息的投資人。至於「投穩穩、投趨勢、投永續」三種組合，則分別對應抗跌低波動的台幣債券型ETF、具長線投資潛力的趨勢型產業如電動車和5G，以及當前最夯的ESG永續題材概念股，像是綠色債、低碳債等，透過多元化的投資標的和攻守兼備的組合能力，輕鬆為投資人配置出最合心意的投資方案。

「奈米2號」全新推出「邊刷邊投」投資方式，幫助小資族和投資新手養成理財紀律，只要是北富銀信用卡卡友（限J卡/momo卡及Open Possible卡），創建「奈米2號」投資計畫時就可選擇「邊刷邊投」功能，「奈米2號」會24小時全年無休幫卡友好好「記錄回饋」，所有刷卡消費累積的回饋，都會換算成新台幣記錄在「奈米2號」中，當金額累積到新台幣一千元，系統就會自動從帳戶中扣款進行投資，搭配奈米存數位帳戶扣款更有新台幣5萬元內2％優利的優惠，及111年6月底前投資「奈米2號」享今年底無正報酬即退還期間信管費的好康，讓客戶在消費存款的同時，也不斷為積累財富而努力！