坐擁富邦人壽UBA女籃史上最多的19冠，文化大學過去兩季闖4強但叩關隊史第20冠皆失利，本學年度再踏上台北小巨蛋，少了大學姐徐玉蓮領頭，換學妹們要幫助文化重返昔日榮耀，爭取繼106學年度後再次封后。

文化大學除了107學年度獲第5之外，另外29季參賽都在4強之列，然而好手雲集的文化大學近年磨練年輕球員，歷經一番陣痛期。上季就獲得大量上場機會的新秀，本季也逐漸能獨當一面。

大四後衛劉倩伶，搭配本季「連莊」助攻后、預複賽場均傳出5.1助攻的大二後衛黃巧鈞，穿針引線串連起全隊，「得分機器」王玥媞平均每場可拿下19分，外帶7.1籃板，要彌補上季因腳骨折缺席決賽的火力和遺憾，繼前年HBL冠軍戰後再次肆虐小巨蛋。

文化女籃內線由大二中鋒、上季新人后鄭慧慈鞏固，加上U19世青國手郭虹廷，UBA菜鳥賽季就繳出場均15.8分、9.6籃板，包括在複賽最終戰轟下個人單場新高29分，除了高中銜接大學「無縫接軌」，也要帶著上季HBL冠軍賽MVP的頭銜，繼續幫助球隊在小巨蛋高捧金盃。

另一名畢業自永仁高中的大一射手王禹雯，手感和表現也在進入複賽加溫，其中對佛光大學一戰飆個人大學新高17分，透過比賽強化信心，也讓文化在決賽多一名可用之兵。

文化將在四強戰對決尋求3連霸的世新大學，3年前挑戰第20冠的美夢就是遭世新所破，本季兩度對戰文化雖都是落敗方，但分別僅以7分、6分落敗，決賽的交手勢必將在上演一番激戰。