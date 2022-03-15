林依晨分享升格新手媽媽心情。（鄧博仁攝）

林依晨15日出席按摩椅代言活動，透露自己相隔4年終於重拾演員身分，新片已在前幾天開拍，直呼「心情期待、興奮又有點小緊張」，也分享今年會至少投入2部電影和1部影集的拍攝，下周還將到中南部出外景，被問到工作時是否會很想4個月大的女兒，她表示「目前還好，而且高鐵非常方便，我又屬於天蠍座冷靜型的媽媽，滿放得下心的，可能之後才會慢慢有感覺吧」。

身為新手媽媽的她也笑曝確實「深呼吸的次數增加很多」，其中最讓她「惱怒」的點是自己不明白女兒要什麼的時候，「因為演員都會覺得自己的觀察力應該要很敏銳、能夠以自己的情緒影響他人，但這個小生物是不管的，沒有前例依循，只能不斷探索」。她平時也會多找點有儀式感的東西讓自己放鬆，「每當自己陷入很痛苦或疲憊的事時，我就會去投入別人的故事，可能看一本書或一部電影，讓自己分心，就會覺得每個人都很不容易，好像也沒什麼了」，不過不一會兒又會「想回去看看讓自己很惱怒的小傢伙。」

而近日大S因超過20年沒換手機號碼，與舊愛具俊曄聯繫成功，更重燃愛火選擇共度終身，林依晨昨在被主持人黃子佼問及有沒有換過手機號碼時，她表示自己也是20年都沒換過，「沒有被騷擾就不用換，因為我也是沒在通訊錄裡的電話就不會接」，並稱也沒有突然某天接到舊情人來電的經驗，因為自己也常去參加同學會，「跟初戀平時都有在聯絡跟見面」。

另外，影集《初擁》之前拍攝時發生工作人員喪命意外，林依晨也說，自己拍戲時當然也有上山下海各種險境，但很感謝經紀公司都會幫忙嚴格把關，慎選工作團隊，並做好防護措施，也不忘喊「不應該有些人出來發聲就說他耍大牌，生命本來就是最重要的，演員們在規定的時間內拿出最好的表演，不是超時工作才叫敬業」。