集集鎮長陳紀衡將兩屆任滿，宣告「鎮長選縣長」。（廖志晃攝）

下屆南投縣長選舉，民進黨籍的中部聯合服務中心執行長蔡培慧、集集鎮長陳紀衡都表態參選，中央選對會決定在11日至19日間進行民調，許多人15日還在傳送「民調唯一支持某人」訊息，但是，14日晚間就已進行電話民調，將擇日公布結果。

蔡培慧早就提前部署參選南投縣長，陳紀衡則喊出「鎮長選縣長」，雙方僵持不下，人選未定也讓綠營支持者感到焦慮。

民進黨中央選對會南投縣徵詢協調小組召集人林錫耀、成員黃承國、何志偉，10日邀集蔡培慧、陳紀衡到台北進行徵詢，兩人都同意在19日之前，擇定民調執行日期，當天再通知雙方，指派觀察員到民調中心監聽。

據了解，沒有事先公布民調日期，是為了避免雙方支持者、甚至競選對手陣營支持者，故意留在家裡「顧電話」，影響民調結果，因此，在進行民調當天才通知雙方，指派觀察員到民調中心，觀察訪查員進行電話民調過程；兩名參選人在中午時接獲通知，指稱晚上要民調，都感到突然，趕緊派員衝台北，有人連外套、手機充電線都沒有帶，過程猶如一場突襲的震撼教育。

其次，電話民調達到一定的有效樣本數時就停止，因此，民調可能是1天或2天完成，經過14日晚間6點半到10點，由40名訪查員進行電話民調。不過，陳紀衡和蔡培慧都表示，不知道電話民調是否已經結束，也不知道公布結果的日期。

南投縣長提名民進黨內電話民調，由民進黨中央黨部委託國立彰化師範大學執行，後續還要進行統計、加權指數分析等作業，最後結果將由民進黨中央黨部公布。