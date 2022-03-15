沒有一定「神」的操作。金管會15日列舉地下期貨常見四大騙術，即訴求低手續費、免保證金、賺多賠少或超神分析系統等為號召，引誘投資人到地下期貨公司進行交易，或假借合法期貨商名義，仲介或招攬非法期貨業務，有些投資根本沒有下單，是跟這些地下期貨公司對賭，賭贏時，地下期貨公司可能早捲款逃跑，有些是賭輸就被暴力討債等。

證期局副局長蔡麗玲表示，從2019年到今年2月底，證期局接獲民眾檢舉移送司法檢調的不法期貨案已達211件，今年前2個月就有15件移送案，比去年同期的12件，增加25％，同時從去年開始，金管會檢舉獎金已從1萬到40萬元，拉高為5萬到400萬元，有不少熱心民眾踴躍檢舉這類地下期貨案。

蔡麗玲表示，投資人若要進行期貨交易，一定要透過金管會核准的合法期貨業者，投資才有保障，常見的非法期貨交易案，即會訴求低手續費、免保證金、賺多賠少，或有投顧是訴求自行研發出超神的期貨分析系統，能買在起漲點、賣在起跌點，輕鬆獲利等，引誘投資人到地下期貨公司交易，或仲介、招攬非法期貨業務。

證期局歸納這些非法態樣，有些是非法經營期貨顧問，即招募會員提供建議，或違法代操，放假消息或配合作假行情，讓投資人血本無歸；亦或是引誘投資人到地下期貨公司投資，實際上根本沒有在市場上下單，是跟這些地下期貨公司對賭，投資人獲利時，地下期貨公司不堪虧損，捲款潛逃，投資人一樣血虧；三是用誇張績效、神操作等慫恿投資人投入資金，卻不談風險，或為賺取佣金，反覆進行不必要的操作，侵蝕投資人本金及獲利。

四是以不收或少收保證金、免繳期交稅等作號召，吸引到地下期貨公司下單，一旦虧損繳不出錢，就暴力討債等。

蔡麗玲表示，依期交法112條，未經許可經營期貨商、期貨信託、期貨顧問等，可處七年以下有期徒期、併科罰金300萬元以下，2019年共有56件移送案，2020及2021年各有70件，今年前2月則已有15件，也有判刑確定的案件，且檢舉民眾就可獲得檢舉獎金，一旦判刑年以上，獎金就是400萬元；一年以上未滿三年或罰鍰500～1,000萬元，獎金200萬元；判刑未滿一年或罰金100到500萬元，獎金亦有25萬元；若未判刑，但有20～100萬元罰鍰，獎金是5萬元。