民進黨立委陳秀寳、羅美玲今召開「青少年遠離菸品 健康未來等著你」記者會，針對具有高度社會共識《菸害防制法》之部分條文，提出相關修法，將禁菸年齡提高至20歲、菸品警示圖文面積提高至75％、提高供應菸品予未滿20歲之青少年或強迫、引誘或以任何方式使未滿20歲之青少年吸菸的罰鍰與全面禁止營業場所免費提供菸品。

陳秀寳表示，菸品燃燒後可釋放出93種致癌成分，其中15種更是被國際癌症研究署列為「第一級致癌物」。台灣每年約有2萬7千人死於菸害，平均每20分鐘就有1人因菸害死亡；35歲以上可歸因於吸菸疾病的經濟成本，每年約1441億元，占全國GDP的1.06％，顯見其對個人、家庭及國家的影響極為重大。

陳秀寳指出，根據2020年18歲以上吸菸行為調查統計，超過78.3％的吸菸者在20歲前就開始吸菸，但20歲大腦仍處於邁向成熟階段，較易受尼古丁影響，吸菸成癮率高。將禁止吸菸年齡提高至20歲，可有效保護青少年健康。

陳秀寳說，依美國研究顯示，提高禁菸年齡，可有效降低成癮率；也可連帶降低成人吸菸率，其效果等同提高40％的稅或每包菸漲30元。美國也早於2019年立法通過提高禁菸年齡至滿20歲。

陳秀寶強調，而為落實菸害防制，使青少年遠離菸品，提高供應菸品予未滿20歲之青少年與強迫、引誘或以任何方式使未滿20歲之青少年吸菸之罰鍰，並同時規定營業場所不得因任何原因免費提供菸品，以確實杜絕青少年取得菸品管道。

羅美玲認為，菸害對兒少的發育及健康影響嚴重；成長階段透過教育宣導，建立正確、健康的認知，也必須透過法制遏止糖衣毒藥戕害兒少身心。她也提出相關修法規範加味菸，同時明文禁止供應、展示或廣告與菸品或菸品容器形狀近似的糖果、點心、玩具或其他物品，降低兒少模仿吸菸、接觸菸品的可能。

國健署簡任技正劉家秀表示，為了下一代青少年的健康，遠離菸害的危害，在院版的修法提案中，也與陳秀寳委員、羅美玲委員所提出的菸害防制法修法提案走向一致。國健署也會持續追蹤，使具社會高度共識的部分可以儘速通過。

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