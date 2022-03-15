台灣默克今天舉辦媒體餐敘，表示為持續深耕台灣，今年將舉辦第一屆「年輕科學人獎」，鼓勵化學與生物領域的優秀研究人才。並首度在台實行「GOglobal全球菁英計畫」與暑期實習計畫，盼能為台灣生技產業培養優秀人才，並吸引優秀學子加入默克大家庭。

默克生技製藥事業體總經理余文慧表示，今年度在台的三大核心主軸，除將持續聚焦醫藥創新與智慧醫療之外，精準健康生態系與少子化議題也是關切的重點項目。

余文慧說，今年除了將持續引進癌症、神經及免疫治療、生殖與心血管代謝暨內分泌等四大疾病領域的創新療法，幫助病患創造、改善並延長生命。另外，精準健康是台灣政府「六大核心戰略產業」中的重點關注領域，今年將與衛福部、國衛院攜手合作，幫助癌症病患提供更精準、更有效的治療規劃。

余文慧指出，身為全球生殖醫學領導品牌，默克特別關注台灣低生育率與少子化問題，這也攸關台灣的永續發展，因此自2019年起，便發起智囊團會議，邀請政府、醫學專家、研究單位等相關部門一同進行開啟對話，找出台灣少子化原因，針對問題研擬解決方向。

為持續深化在地合作，台灣默克表示，將持續透過成果分享與軟實力培養，提升科學人才就業競爭力。此外，也將持續在全台偏鄉學校推廣科普教育，消弭產學落差，為台灣生技產業培養優秀人才。

對於業務擴張而產生的人才需求，默克今年除將招募上百名人才之外，更首度在台實行「GOglobal全球菁英計畫」與暑期實習計畫，加入台大國際引路人計劃，歡迎來自各地的優秀學子與新鮮人及早加入默克大家庭。