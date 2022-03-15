蘇彥璋是茶農後代，學生時代就幫忙家中長輩採茶、製茶，2017年時看好咖啡市場決定種咖啡，但當時他對咖啡一竅不通，甚至沒喝過「精品咖啡」，但看好阿里山咖啡產業，請示家中神明，連得7個「聖筊」要他種藝伎咖啡，2021年開始量產就拿下嘉縣府舉辦的評鑑金質獎，非常不容易。

蘇彥璋說，家裡種茶，從小就在家中幫忙，對茶認識很深，但對咖啡卻是一竅不通，在種咖啡前也都是喝拿鐵，沒接觸過精品咖啡，但觀察到台灣茶產業已經飽和，加上年輕人不喝茶等因素讓他想轉換跑道，看好高山咖啡的潛力，於是從零開始學習種咖啡。

蘇彥璋的父親在他還在就讀嘉義大學夜間部園藝系三年級時給了他4分的土地讓他種植，蘇彥璋說，當時認為阿里山咖啡很有潛力，請示家中神明拿到7個「聖筊」後就毅然決然花6萬元買了200棵藝伎咖啡樹苗，但因咖啡園位於海拔1400公尺左右的地方，咖啡樹生長較慢加上霜害等，需至少3年以上才能採收。

「越難種就越想種好」，蘇彥璋表示，自從種咖啡後幾乎整天都泡在咖啡園內，遇到困難就一一克服解決，除了用心於田間管理外，更參加許多課程，建立自己對精品咖啡的認識，2020年開始少量採收的咖啡豆也幾乎都拿來做處理法的實驗，目前先照顧好咖啡豆的品質，後續會持續參加比賽，做出自己的品牌。