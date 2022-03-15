產業經濟熱絡，帶動高雄房地產價格上漲，高市府除了透過興辦10,500多戶社會住宅等住宅政策外，並積極推動「囤房稅」，將增加的稅收3億元，全數補貼給租屋族，並放寬申請條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍，提高到3倍，大約40,023元，而且只要申請人、配偶與戶內小孩，在高雄市無自有住宅，並有租屋事實即可申請，預估補貼戶數由現行16,000多戶，再增加10,000戶，共有2.6萬戶受惠。

高雄市長陳其邁15日表示，實行「囤房稅」，預估增加的3億元稅收，將全部作為青年租金補貼財源，因此，高市府「擴大放寬」申請租金補貼的資格條件，家戶每人每月平均所得限額，由最低生活費的2.5倍提高到3倍，約40,023元，且只要申請人、配偶與戶內小孩在高雄市無自有住宅，並有租屋事實，即可申請，預估補貼戶數由現行16,000多戶，能再多幫助10,000戶受惠。

高雄財政局長陳勇勝表示，高市府去年底已將「高雄市房屋稅徵收自治條例」修正草案，送議會審議，針對非自住房屋稅率，由現行單一稅率1.5％，調整為依持有戶數訂定差別稅率，持有3戶以下，適用2.4％稅率，4戶以上則是3.6％。

他說，該法案於今年3月4日經高雄市議會第3屆第7次定期大會程序委員會同意上呈，如獲這個會期審議通過，預計在今年7月1日施行，稅額會反映在112年5月房屋稅單。預估影響5.4萬人、7.1萬戶房屋，但93.4％民眾自住的房屋，都不會受「囤房稅」影響。

陳勇勝表示，此次修正草案，是秉持「自住房屋須不受影響」、「落實居住正義」、以及「不造成房東稅負轉嫁給房客」等3個原則，修正方向係對高雄市非自住房屋按差別稅率課徵房屋稅，以適度提高房屋持有成本，落實囤房稅機制；同時為能合理課稅，將社會住宅、包租代管的租賃住宅、繼承取得的分別共有房屋等9類非屬囤房性質房屋，排除適用差別稅率，仍適用1.5％稅率。