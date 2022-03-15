瑞磁生技（ABC-KY，6598）宣布，合作夥伴Hardy Diagnostics於美國時間3月14日起，正式上架銷售全自動多元高通量分子檢測系統BioCode MDx-3000與瑞磁自行開發的各項檢測試劑，憑藉Hardy厚實經銷網絡，有助擴大打入美國各地醫院及第三方實驗室（Reference Laboratories），提升美國市場滲透率，帶動相關檢測試劑需求量，推升營運成長動能。

瑞磁生技總經理何重人表示，疫後醫療檢測已逐步回歸新常態。今年新冠檢測需求預計將下降，其他多元檢測試劑呈穩定成長，包括新冠與流感7合1檢測試劑新品已接獲訂單，兩大授權客戶Idexx、珠海麗珠分別追加儀器與數位生物條碼訂單進行備貨，加上此次Hardy宣布完成瑞磁檢測試劑與儀器上架銷售的帶動，預料營運可望逐步回升，審慎樂觀。

瑞磁指出，自主開發的創新BioCode Mdx-3000，採用96孔檢測形式，整合放大聚合（酉每）連鎖反應（PCR）、目標交連反應、結果判讀等步驟，不僅實現高度的分子檢測全自動化，更易於實驗室人員操作。MDx-3000能提供實驗室客戶在1天8小時班次中檢測多達188個檢體，並實現多達3種不同適應症的患者檢體同步上機進行檢測。所得之檢測結果透過實驗室資訊管理系統（LIS）可快速傳至醫院端。

瑞磁目前開發出的一系列傳染病體外診斷試劑，包括20項呼吸道病毒多元檢測套組、17項腸胃道適應症多元檢測套組、新冠病毒檢測試劑、七合一新冠合併流感檢測套組，以及28項真菌診斷套組等，皆搭載MDx-3000平台。

Hardy Diagnostics是美國第三大培養基製造商，生產和銷售用於臨床、研究和工業實驗室微生物檢測的細菌培養基、試劑、自動顯微鏡載玻片染色機和快速鑑定試劑盒。