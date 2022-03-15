動力（6591）15日召開董事會通過去年財報，同時決議派發4元現金股利，現金股利一舉創下歷年新高，連帶股利配發率也較前一年度提升，達到58.57％，以3月15日收盤價57.1元計算，現金殖利率達7％。

動力15日公告2021年全年合併營收達18.39億元，呈年增16.54％，動力科技指出，主要是受惠於電競相關散熱風扇產品出貨暢旺，雖然去年亦因部分原材料漲價受到影響，但在成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，2021年營業毛利率、營業利益率亦分別站穩30.96％、18.12％，另去年的營業淨利、歸屬於母公司稅後淨利、每股稅後盈餘（EPS）分別來到3.33億元、2.19億元、6.83元，均呈正成長，分別較前年同期增加11.45％、33.49％、20.67％，其中EPS6.83元更寫下歷史新高。

惟因考量到公司營運資金充沛與財務體質健全，動力在15日董事會中決議通過2021年擬配發每股4元現金股利，股利配發率較前一年度提升、達58.57％，且現金股利配發亦創下歷年新高；以3月15日收盤價57.1元計算，現金殖利率達7％。